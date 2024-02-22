Сегодня, 22 февраля, 75 лет исполняется Валерию Шадскому. Заслуженный деятель искусств России, почетный житель Рязанской области, художественный руководитель театра кукол, нашим телезрителям Валерий Николаевич знаком очень хорошо. В Театре кукол для худрука подготовили юбилейный вечер по мотивам «Божественной комедии» Дантэ. Главным героем, по задумке, стал сам Валерий Николаевич. Вечер пройдет в театре 22 февраля, а мы приготовили материал, побывав на репетициях.