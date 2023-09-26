Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура добилась в суде устранения нарушений содержания животных в зоопарке Ряжского района. Было установлено, что организация осуществляла свою деятельность в отсутствие лицензии. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На организацию возложена обязанность получить лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Устранение нарушений закона находится под контролем природоохранной прокуратуры.