«Мы целиком и полностью ориентируемся на интересы и намерения в развитии предпринимателей региона. Проект индустриального парка это подтверждает. Инвестиции приходят к нам на эту площадку не только из-за пределов региона, но и инвестиции наших предприятий, которые нуждаются в серьезных площадках для развития», – о привлекательности региона для инвесторов и готовности местных властей и предпринимателей к плодотворному сотрудничеству рязанский губернатор Николай Любимов заявил на открытии инвестиционного форума “Здесь и сейчас”, который стартовал 18 августа.