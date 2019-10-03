Более 3000 участников собрала “Зарядка с чемпионом”, которую провел крупнейший Вуз региона – Рязанский государственный медицинский университет на стадионе “Локомотив”. Ее участниками стали представители разных Вузов, студенты и преподаватели.
Более 3000 участников собрала “Зарядка с чемпионом”, которую провел крупнейший Вуз региона – Рязанский государственный медицинский университет на стадионе “Локомотив”. Ее участниками стали представители разных Вузов, студенты и преподаватели.
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