Резидент ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» — рязанская компания «Силовая электроника»- совместно с АО «РКБ «Глобус», подготовила к отправке на автозавод «Москвич» опытный образец быстрой зарядной станции для электромобилей мощностью до 150 кВт.

Станция позволяет одновременно заряжать два электромобиля по европейскому коммуникационному протоколу. Она полностью соответствует требованиям к внешнему виду и габаритам, утвержденным приказом Дептранса Правительства Москвы.

После испытаний опытного образца планируется начало серийного производства. Созданные при участии резидента АКИД зарядные станции вскоре могут появиться на улицах Москвы.