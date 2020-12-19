Сегодня состоялся телефонный разговор заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, с журналистом Андреем Карауловым. Инициатором разговора выступил Караулов.

Речь шла о ситуации вокруг Ново-Рязанской ТЭЦ, тарифах на тепло. Караулов пояснил, что записывает данный разговор и опубликует его в своём видеоблоге. На что заместитель главы администрации предложил ответить и на его вопросы и выложить текст «без купюр». У нас в распоряжении запись разговора: можно оценить, как звучат аргументы Владимира Бурмистрова против подготовленных заранее фраз московского журналиста.