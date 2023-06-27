Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозы при осуществлении коллекторской деятельности.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Так, за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения, повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, лицом, действующим от имени организации-кредитора или в ее интересах, вводится штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Те же деяния, совершенные организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в особо крупном размере будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.