В Советском суде Рязани сегодня рассматривался вопрос об избрании меры пресечения в отношении Юрия Малофеева, гендиректора фирмы, выполнявшей ремонт Солотчинского моста в прошлом году. Напомню, он был задержан 19 июля. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 – Мошенничество в особо крупном размере. Как писали рязанские СМИ, обыски прошли в офисах «АльянсДорСтроя», а также: в квартире бывшего министра транспорта, Андрея Савичева; в квартире бывшего заместителя министра транспорта Рязанской области Данила Рубцова и еще у ряда сотрудников минтранса и «АльянсДорСтроя».