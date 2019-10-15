В этом году у рязанской семнадцатой школы юбилей, ей исполняется 150 лет. Это одна из самых больших школ в городе. В ней учится почти полторы тысячи человек. Об истории образовательного учреждения и ее знаменитых выпускниках, в нашем сюжете.

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