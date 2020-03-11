Глаза – это зеркало души. Но ещё более выразительным является взгляд человека. Благодаря эмоциональной окраске через взгляд обнажается вся сила и глубина человеческой души. Сегодня состоялось открытие выставки «Взгляд специального назначения».
Глаза – это зеркало души. Но ещё более выразительным является взгляд человека. Благодаря эмоциональной окраске через взгляд обнажается вся сила и глубина человеческой души. Сегодня состоялось открытие выставки «Взгляд специального назначения».
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