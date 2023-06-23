Избирком Рязанской области утвердил проведение трехдневного голосования в сентябре этого года. Речь идет о выборах в Рязанскую городскую Думу, довыборах в областную Думу, а также о проведении 170 избирательных кампаний в 20 муниципальных округах. Избирательной комиссией региона было принято решение о проведении голосования в сентябре 2023 года в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Напомним, ранее 10 сентября как единый день голосования утвердила Рязанская городская дума. На эту дату приходятся выборы в Скопинскую городскую Думу, а также выборы в представительный орган Сасовского муниципального округа, образованного путем слияния города Сасово и Сасовского района.