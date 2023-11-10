В рязанской мэрии прошло итоговое заседание конкурсной комиссии по выбору кандидата на должность главы администрации. Первым свою программу «62 шага к современному городу» представил нынешний и.о. мэра Виталий Артёмов. После него свои планы по развитию Рязани представил второй кандидат – руководитель городского водоканала Олег Штефан. В состав конкурсной комиссии вошли представители правительства Рязанской области и Рязанской городской Думы.