13 апреля в деревне Марьино Шацкого района Рязанской области произошёл пожар. Информация поступила на пульт МЧС от местных жителей в 12:44. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание сухой травы. Сильный ветер быстро распространил очаг, и огонь перекинулся на жилые постройки и дачи. Как пояснили пожарные, на другом конце улицы произошло возгорание сухой травы от брошенной непотушенной сигареты. Человек, сделавший это, найден и не отрицает своей вины. Он своими силами пытался затушить огонь – сообщает ИД «Пресса».

По предварительным данным, сгорел жилой дом, девять дачных домов, пять хозяйственных строений. Общая площадь пожара составила около 800 кв.м., но большую часть деревни удалось спасти. К вечеру огонь был потушен, пострадавших нет.

По факту случившегося проверки проводят Следственный комитет, прокуратура.