В управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани состоялась встреча с жителями дома 47 корп.2 по улице Пушкина. В ней приняли участие и.о. заместителя главы администрации Рязани Михаил Ромодин, начальник управления капитального строительства Сергей Клепиков и заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин. Восстановительные работы в доме завершены. Фундамент укреплен, смонтирована новая лестница. Некоторые квартиры уже готовы к заселению.