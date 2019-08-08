По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие сутки на территории Рязанской области и в Рязани ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, в отдельных районах град. Усиление ветра до 10-15 м/с, с порывами до 17-22 м/с.

При усилении ветра Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует не выходить на улицу без острой необходимости. При этом плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы.

Если сильный ветер застиг вас на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании. При передвижении на улице следует держаться как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев. Осмотритесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть.

Автовладельцем рекомендуем более внимательно относиться к выбору мест для парковки: не оставлять автотранспорт под деревьями, рекламными и другими конструкциями.

Находясь дома, необходимо держать наготове фонарик, заблаговременно зарядить мобильные средства связи. И помнить о правилах пожарной безопасности при использовании свечей и печного отопления.

Главным управлением проведен комплекс подготовительных мероприятий:

– проводится информирование жителей региона о складывающейся обстановке с привлечением средств массовой информации, СМС-рассылки и терминальных комплексов ОКСИОН;

– организовано взаимодействие с администрациями муниципальных образований и дежурными службами министерств региона;

– уточнены планы действий при ликвидации возможных происшествий;

– для короля за обстановкой и своевременному принятию мер при необходимости, спланирована работа оперативного штаба в Главном управлении МЧС России по Рязанской области.

Если Вы стали участником или свидетелем происшествия, для вызова пожарных и спасателей, с мобильного телефона необходимо обратиться по номеру – 101, либо в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 112.