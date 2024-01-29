Рязанцы выступили против организации мусорной свалки размером более 60 гектаров. Предположительно его планируют построить в 12 километрах от областного центра вблизи двух населённых пунктов — деревень Агарково и Матчино. Против организации полигона жители собрали петицию, которая собрала более 50 тысяч подписей. Власти региона опровергают постройку мусорной свалки. Подробнее расскажем в сюжете далее.