“Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Рязанской области при участии регионального УФСБ России и Росгвардии задержаны пять человек, подозреваемых в совершении заказного убийства директора крупного транспортного предприятия.

Установлено, что в сентябре текущего года в Спасском районе Рязанской области в автомобиле на обочине дороги был обнаружен труп мужчины с несколькими огнестрельными ранениями.

По данному факту Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

По имеющейся информации, двое неизвестных стояли у машины с открытым капотом и просили помощи у проезжающих мимо водителей. Как только предприниматель остановил свой автомобиль, один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из пистолета.

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор, который ранее был знаком с погибшим и имел с ним деловые отношения, исполнитель и двое их соучастников задержаны в Московской области и г. Рязани. Один из злоумышленников ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения”, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По материалам сайта мвд.рф