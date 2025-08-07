Ее осуществляет АО «Рязаньгоргаз». По заявкам собственников заключено 637 договоров, 441 из них исполнены – газопроводы бесплатно подведены к границам земельных участков, к городским сетям газораспределения подключено 179 домовладений.

«Мы стремимся сделать процесс подключения газа максимально удобным и быстрым для жителей города. В связи с этим АО «Рязаньгоргаз» предлагает воспользоваться комплексным договором на газификацию. В этом случае одна организация будет отвечать за весь объем работ до участка и в его пределах, а также обеспечит пуск газа. Комплексный договор с АО «Рязаньгоргаз» гарантирует выполнение работ в соответствии с законодательством, в установленные сроки и по стоимости, регулируемой государством», — отметил генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.

Если Вы в ближайшем будущем планируете провести газ в свой дом и хотите рассчитать предварительную стоимость газификации по комплексной услуге, можно воспользоваться калькулятором на сайте Единого оператора газификации (connectgas.ru/calculator).

Надо отметить, что заявители могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования. Сумма компенсации в Рязанской области составляет до 100 тысяч рублей. Воспользоваться субсидией могут инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

Более подробную информацию о программе догазификации и комплексном договоре можно получить по номеру Единого оператора газификации – 8 800 101 0004.