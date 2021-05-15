В 10:38 поступило сообщение о загорании на территории свалки ТБО в районе Южной окружной дороги г. Рязани. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения, эколого-аналитическая лаборатория МКУ УГОЧС г. Рязани для отбора проб атмосферного воздуха и Природоохранная прокуратура. В настоящий момент проводится тушение свалки ТБО на площади около 500 кв.м., и проведение инженерных работ по недопущению дальнейшего распространения. На месте работает 5 единиц пожарной техники МЧС России, 10 единиц инженерной техники от администрации предприятия. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области. Пострадавших нет, причина устанавливается.



1 из 4 - +