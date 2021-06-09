Сообщение о пожаре о загорании в “ОКБ им. Н.А.Семашко” по адресу ул. Семашко, 3 корп.2 поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области в 3:36. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит загорание в реанимационном отделении на площади 15 м.кв. Тушение пожара осложняло сильное задымление на 1 этаже, конструктивные особенности здания. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. В 4:17 пожар был полностью ликвидирован. Слаженными действами пожарных совместно с администрацией объекта эвакуировано 35 человек, 8 спасено, госпитализированы, к сожалению, 3 человека погибло. К ликвидации пожара и его последствий привлекалось 60 человек, 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Для оказания помощи территориальному органу МЧС России в Рязань следует оперативная группа Центрального аппарата.

