С 3 июля стартует регистрация детей в детский сад №39, который находится по адресу: ул. Семчинская, стр. 3а. Об этом сообщает сайт рязанской администрации. Направление детей в МАДОУ «Детский сад №39» будет осуществляться в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию. Для постановки ребенка на очередь в детский сад №39 родителям необходимо обращаться в Многофункциональный центр Рязанской области.

Дополнительную консультацию по вопросам направления детей в новый детский сад можно получить в управлении образования администрации города по телефону: 72-01-01 доб. 202, 204.