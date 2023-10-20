В январе-сентябре 2023 года для жителей Рязанской области построено 6247 квартир, общая площадь которых составила 528,7 тысячи квадратных метров. 40,9% общего объема жилья введено в Рязани. Из числа жилых домов, сданных в эксплуатацию в январе-сентябре 2023 года, населением за счет собственных и заемных средств построен 2151 дом общей площадью 322,2 тысячи квадратных метров, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 253 дома общей площадью 20,2 тыс. кв. метров. Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 60,9%, что на 9,7% больше уровня соответствующего периода 2022 года.