15 июня в 11:00 в клиентской службе СФР Кораблинского района состоится торжественное открытие Центра общения старшего поколения. Он станет местом для общения и самореализации граждан пожилого возраста. В Центре планируется проведение мастер-классов, лекций по финансовой грамотности, консультирование по вопросам пенсионного и социального обеспечения, турниры по настольным играм, занятия по компьютерной грамотности и другие полезные мероприятия. В мероприятии примут участие: Галина Сорокина – заместитель управляющего отделением СФР по Рязанской области; Нина Объедкова – глава администрации муниципального образования Кораблинский муниципальный район; Татьяна Именина – председатель Всероссийского общества инвалидов.