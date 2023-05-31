Микрорайон Кальное — один из самых привлекательных и оживлённых мест города. С одной стороны, расположение практически в так называемом старом центре, с другой — удобная близость к выезду в курортные направления: Солотча, Мещера, Выползово и Сумбулово. Отсюда открываются прямо из квартир желанные для многих виды на Кремль в одни окна — и на заливные луга, пойму Оки в другие. Вот только плотность застройки здесь рекордная, и, судя по всему, это не предел. Местные опасаются потерять единственный оставшийся клочок свободной земли.