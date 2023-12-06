Вековой юбилей художественного музея продолжают праздновать в городе. Летняя череда приуроченных к празднованию выставок завершилась в Музыкальном театре торжественным вечерним мероприятием. В праздничном вечере, который прошел 5 декабря, приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, и.о. министра культуры региона Елена Васильева, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сотрудники музея.