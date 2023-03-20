Феномен барановских ситцев, получивших международное признание в середине XIX века, сегодня стал историей. Между тем о платке, изготовленном в маленьком городке Владимирской области когда-то мечтали модницы всей Европы. По проекту «Кремль в гостях у Кремля» в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка из Музея-заповедника «Александровская слобода». На ней представлены лучшие образцы уникальной музейной коллекции набивных тканей и платков легендарной Троице-Александровской мануфактуры купцов Барановых — некогда крупнейшего текстильного центра России.