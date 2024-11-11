Рязанки завоевали медали Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги. Соревнования прошли в Наро-Фоминске. Как итог: Анорби Гришина стала дважды чемпионкой в грэпплинге и грэпплинге ги; Ирина Нехаева завоевала две бронзовые медали в тех же дисциплинах. Нашей съёмочной группе удалось побывать на тренировке чемпионки, и поговорить с другими спортсменами.