Рязанки завоевали медали Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги. Соревнования прошли в Наро-Фоминске. Как итог: Анорби Гришина стала дважды чемпионкой в грэпплинге и грэпплинге ги; Ирина Нехаева завоевала две бронзовые медали в тех же дисциплинах. Нашей съёмочной группе удалось побывать на тренировке чемпионки, и поговорить с другими спортсменами.
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