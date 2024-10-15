17 октября свой профессиональный праздник отмечают участковые терапевты. Это врачи широкого профиля, которые занимаются диагностикой, профилактикой и лечением самых распространённых заболеваний. Они проводят первичные осмотры, назначают анализы и обследования, ставят диагнозы и разрабатывают планы лечения. В преддверии праздника наша съёмочная группа пообщалась с терапевтом, стаж работы которой 19 лет.
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