На территории исторического некрополя Свято-Троицкого монастыря г. Рязани рабочие раскопали траншею. Несмотря на то, что государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области запретила проводить здесь такие работы.
На территории исторического некрополя Свято-Троицкого монастыря г. Рязани рабочие раскопали траншею. Несмотря на то, что государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области запретила проводить здесь такие работы.
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