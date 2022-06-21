С древних пор лошадь — спутник человека. Когда-то без них в прямом смысле человек не смог бы выжить. С помощью лошади пахали землю, перемещались, воевали. Кони ценились в те времена дороже золота и порой — дороже людей. Сегодня, несмотря на технологический прогресс, лошадь все так же идет рядом с человеком, становясь незаменимым другом, например, для детей-аутистов или больных ДЦП. Зоотехнолог Татьяна Ефимкина из Алеканово уже тридцать лет занимается разведением арабских пони и сумела селекционировать максимально дружелюбный вид.