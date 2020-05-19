Такая работа проводится ежегодно в начале мая. Рабочие применяют как механическую, так и химическую очистку поверхностей надземного перехода. Используются дезинфицирующие средства, шампунь и вода, которые распыляются при помощи специальной техники.
Такая работа проводится ежегодно в начале мая. Рабочие применяют как механическую, так и химическую очистку поверхностей надземного перехода. Используются дезинфицирующие средства, шампунь и вода, которые распыляются при помощи специальной техники.
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