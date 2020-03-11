Статистика преступлений совершенных молодыми людьми иногда пугает своими цифрами. Зачастую тяжкие противоправные деяния совершаются подростками из неблагополучных семей. В феврале прошлого года несовершеннолетний юноша убил женщину из-за 300 рублей.