13 марта в Рязанском цирке состоялась генеральная репетиция уникального шоу «Цирк зажигает огни» под руководством народного артиста Юрия Мерденова. Юрий Мерденов – человек-легенда, хранитель традиций кубанского казачества – создал блестящий конный номер с талантливой джигитовкой, с элементами трюковой акробатики, который будет представлен в цирке Рязани. Его «казаки» с блеском гастролируют по Европе, Америке, Австралии и Японии. Новая программа представлена в лучших традициях советского цирка.