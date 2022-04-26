Сегодня важная дата для всего мира. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в результате взрыва на 4-м энергоблоке станции. Авария эта расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. На ликвидацию последствий аварий было направлено почти триста тысяч человек, две с половиной из которых рязанцы. К месту катастрофы они прибыли одними из первых.