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Спасибо, “Город”, что продолжаете тему варварства по отношению к институту культуры. Спасибо, Марина Комиссарова, за актуальное интервью.
Огромное спасибо за поддержку! Молчать нельзя!
Спасибо за то, что снимаете такие репортажи. Жители нашего города должны знать правду!