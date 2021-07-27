“Все в мире, все, что мы имеем, что мы собой являем – это есть культура. Наша речь, наша мимика, наше сознание – это все построено на нашей культуре. Мы дети Федора Достоевского, Льва Толстого, Аввакума, Сергея Есенина – мы их прямые наследники. И когда мы перестаем ими быть, мы исчезнем как народ”, обращаясь к первым посетителям Есенин-центра сказал Захар Прилепин, сопредседатель партии “Справедливая Россия – За правду”. Открытие Есенин-центра Прилепин задумал еще в прошлом году, и слово свое сдержал – в старинном деревянном домике теперь разместилось новое арт-пространство.