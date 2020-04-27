Телекомпания Город предлагает нашим подписчикам принять участие в акции #БессмертныйПолкДома на нашей официальной страничке социальной сети ВКонтакте – vk.com/gorod62tv Мы предлагаем зрителям и читателям наших ресурсов рассказать о подвигах своих героев на нашей странице ВКонтакте. Присылайте фото своего героя или запишите свой рассказ о нём на видео. Разместите историю о своем солдате, труженике тыла на нашей страничке ВКонтакте с хештегом #БессмертныйПолкДома #МойПолкДома #БессмертныйПолк2020. Мы обязательно опубликуем истории и подвиги ваших героев, также не ограничиваем наших подписчиков в количестве постов. Акция продлится до 9 мая включительно.