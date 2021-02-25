Уже совсем скоро, на 22-ой кнопке, в сетях всех кабельных операторов станет обязательным и общедоступным телеканал «Город».

Сегодня, 25 февраля, в Москве состоялся конкурс по выбору муниципального обязательного общедоступного телеканала. Решением федеральной конкурсной комиссии, наш телеканал получил этот статус.

Региональное телевидение – один из самых главных инструментов для получения информации о нашем городе и области. Мы ежегодно увеличиваем охват вещания нашего канала. Теперь жителям не придётся искать нас в разных кабельных сетях и на разных частотах. Мы всегда и везде отныне будем в вашем телевизоре на 22-ой кнопке. Благодаря нашему каналу, горожане узнают самую актуальную информацию из выпусков информационных программ «День города» и «Неделя города». Чтобы соответствовать званию «главное городское телевидение», в наших выпусках новостей всегда точная, объективная, и самое главное, достоверная информация.

Наша телекомпания производит не только новости, но и множество проектов для всей нашей зрительской аудитории. Одним из еженедельных проектов стала программа-интервью «Городские встречи». В нашем эфире вы также найдёте программы: «Город здоровья», «Территория закона», потребительский проект «Знак качества». Скоро в нашем эфире появятся и новые проекты, о которых вы узнаете чуть позже.

Наш канал и телекомпания отмечена самыми авторитетными наградами региона, таких как «Хрустальный журавль», «Лидер доверия», многочисленными грамотами и благодарностями Губернатора области, Росгвардии. Мы не раз становились победителями федеральных конкурсов.

В сетке нашего канала, вы найдёте десятки тематических программ и циклов, документальных лент, телемарафонов, спортивных и культурных программ, фильмов и сериалов. Круглосуточное вещание позволяет зрителям нашего канала в любое время смотреть наши программы и проекты.

Уже скоро «Город» в каждом телевизоре на 22-ой кнопке!