Телеканал Город начинает трансляцию на российской видеоплатформе RUTUBE. Мы расширяем границы вещания, чтобы быть ближе к нашим зрителям. Теперь вы можете смотреть наш канал по телевизору, даже если вы не являетесь абонентом кабельных сетей. Прямой эфир телеканала Город доступен в приложении RUTUBE на Смарт ТВ, веб-сайте видеоплатформы, а также на мобильных устройствах в магазинах приложений App store, Google play, App Gallery. Где бы вы не находились, новости, программы собственного производства, интересные фильмы и сериалы, документалистика и познавательные телепередачи и другой контент телеканала Город всегда будет с вами не только на 22 кнопке вашего телевизора, но и на мобильных устройствах. Подписывайтесь на наш телеканал в RUTUBE.