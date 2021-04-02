Со 2 апреля 2021 года телеканал «Город» переезжает на 22 кнопку в сети МТС ТВ, в городах Рязань и Рыбное Рязанской области. Изменения произойдут в базовом пакете у абонентов услуг «Домашнее Аналоговое МТС ТВ», «Домашнее Цифровое МТС ТВ», «Интерактивное МТС ТВ» и IPTV. На сайте оператора рекомендуют произвести несложные настройки в вашем приёмном оборудовании.

Для корректного просмотра всех ТВ-каналов в измененном пакете необходимо:

Абонентам аналогового ТВ – произвести повторный поиск телеканалов через меню ТВ.

Абонентам Цифрового ТВ – перезагрузить оборудование, выключив и включив приставку.

Пользователям САМ-модулей – произвести ручной поиск телеканалов в меню телевизора.

Напомним вам, что 25 февраля, в Москве состоялся конкурс по выбору муниципального обязательного общедоступного телеканала. Решением федеральной конкурсной комиссии, наш телеканал получил этот статус.