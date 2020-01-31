Телеканал «Город» начинает вещание в сети Дом.ru со следующей недели на 30 кнопке. С 3 февраля у оператора обновится сетка телевизионных каналов цифрового кабельного телевидения Дом.ru TV. На сайте компании рекомендуют произвести автоматический поиск каналов, после чего вы сможете смотреть передачи нашего региона. Сотни тысяч рязанцев получат возможность увидеть программы производства телекомпании «Город» на своём телевизоре.

Телеканал «Город» — информационно-развлекательный телевизионный канал Рязани и Рязанской области. Флагманский телеканал телекомпании «Город». Запустил своё собственное вещание в 2009 году в областном центре. Вещает круглосуточно. Передачи телеканала «Город» могут смотреть не только рязанцы, но и жители Рязанской области, в квартирах и домах которых подключено кабельное телевидение. На канале выходят как рязанские передачи, городские новости, так и множество федеральных программ, художественных фильмов и многое другое. Телеканал вещает в формате 16:9 (с 24 декабря 2019 года).

Для тех кто пользуется услугами данного провайдера, наш телеканал будет на 30 позиции, где ранее вещал канал ТНТ.