Его цель – отработка взаимодействия силовых структур, органов власти, других организаций при проведении контртеррористической операции на гидротехническом объекте. По сценарию учений группа вооружённых преступников захватила речной теплоход.
Его цель – отработка взаимодействия силовых структур, органов власти, других организаций при проведении контртеррористической операции на гидротехническом объекте. По сценарию учений группа вооружённых преступников захватила речной теплоход.
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