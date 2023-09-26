По данным Рязаньстата, в I полугодии 2023 года средняя численность работников малых предприятий в Рязанской области составила 43 тыс. человек, из них 22 тыс. человек трудятся в сфере обрабатывающих производств, организациях оптовой и розничной торговли, а также в сфере строительства. Оборот малых предприятий без микропредприятий за I полугодие 2023 года составил 103 млрд рублей. 43% сформировалось за счет предприятий оптовой и розничной торговли, 24% — обрабатывающих производств, 9% — строительства. Среднесписочная численность работников средних предприятий без учета внешних совместителей – 14 тыс. человек, из них 50% — работники предприятий обрабатывающих производств. Оборот средних предприятий в I полугодии 2023 года составил 43 млрд рублей, 40% в котором занимали предприятия оптовой и розничной торговли, 39% – обрабатывающих производств.