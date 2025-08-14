Случаи использования потребителями оборудования с риском для собственной жизни были выявлены в ходе проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Среди нарушений – 52 случая самовольного подключения газовых приборов, 297 случаев использования аварийного разукомплектованного газового оборудования, 55 нарушений в работе дымовых и вентиляционных каналов в результате неправомерного вмешательства.

С начала года ежегодные плановые работы по техническому обслуживанию проведены у 133 тыс. абонентов. Не обеспечили допуск к проверке газового оборудования почти 9 тыс. потребителей.

Таким абонентам газораспределительная компания рассылает дополнительные уведомления, а в случае неоднократного их игнорирования направляет уведомления в государственную жилищную инспекцию для принятия мер административного воздействия, так как уклонение от проведения планового обслуживания газового оборудования повышает риск возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев.

«Наша главная задача – обеспечить безопасное газоснабжение потребителей. Ежегодное техническое обслуживание позволяет выявить и устранить неисправности, не допустив инцидентов», – отметила начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.