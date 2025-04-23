В целях обеспечения безопасности жителей Рязани, сотрудники «Рязаньгоргаз» с начала 2025 года провели техническое обслуживание газового оборудования в 65 тысячах квартир и частных домов.

В ходе этих плановых осмотров, специалисты газовой службы предотвратили потенциальные утечки газа, обнаружили некорректные подключения газового оборудования, выявили неисправные приборы, эксплуатация которых представляла опасность для жильцов.

В многоквартирных домах было зафиксировано 227 случаев неисправностей дымовых и вентиляционных каналов, что привело к временной приостановке подачи газа в 10 многоквартирных домах до устранения проблем.

Более 4 тысяч рязанцев отказали сотрудникам газовой службы в доступе в квартиры для проведения необходимых проверок. Информация об этих случаях была передана в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области для дальнейшего рассмотрения и возможного привлечения к административной ответственности. Согласно статье 9.23 КоАП РФ, отказ в допуске специалистов для обслуживания газового оборудования влечет за собой штраф для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей.