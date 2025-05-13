15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошёл один из крупнейших в истории России разливов нефтепродуктов. Два старых танкера «Волгонефть» потерпели крушение во время шторма, вылив в море несколько тысяч тонн мазута. В первые дни после аварии основная нагрузка по ликвидации загрязнения легла на волонтёров. Для удаления мазута они вручную просеивали песок и собирали комки нефтепродуктов. В волонтёры записалась и журналист телекомпании «Город» Кристина Бочкарёва.