“С 2017 года расходы федерального бюджета на здравоохранение возросли на 78%. Например в прошлом году эта сумма составляла 4,9 трлн. рублей, в этом году уже было израсходовано более 4,46 трлн. рублей. При этом год еще не закончен, и в бюджете добавлены 600 млрд. рублей. В 2022 году на здравоохранение заложено 5,2 трлн.рублей” — об этом сегодня журналистам заявил депутат Государственной Думы России от Рязанской области Андрей Макаров. По его словам, поддержка регионам в следующем году будет самой значительной. Рязанская область в этом смысле тоже внакладе не останется.