Сейчас сотрудники УМВД России по Рязанской области проводят комплексные оперативно-профилактические мероприятия в досуговых заведениях Советского района города Рязани.

Рейды проводятся силами сотрудников Отдельного батальона ППСП УМВД России по Рязанской области, подразделений применения административного законодательства и участковых уполномоченных полиции.

В ходе рейда стражи правопорядка проверяют предприятия общественного питания на предмет выполнения требований распоряжения Губернатора Рязанской области № 97-рг от 27.03.2020 года. С руководством заведений проведены беседы по соблюдению режима карантина в соответствии указанным распоряжением.

В ходе комплексных мероприятий в ресторане, расположенном на ул. Введенская был выявлен факт нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. По данному факту возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сотрудники полиции констатируют, что ряд кафе уже прекратило работу, не дожидаясь наступления сроков, установленных распоряжением Губернатора Рязанской области № 97-рг от 27.03.2020 года.

По заверению руководства предприятий общественного питания после окончания проверочных мероприятий до 05.04.2020 года включительно работа осуществляться не будет.

Рейдовые мероприятия проходят во всех районах города Рязани и Рязанской области.