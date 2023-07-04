Сегодня Совет Федерации согласовал кандидатуру Дмитрия Коданёва для назначения на должность прокурора Рязанской области. По представлению Президента России Владимира Путина. Комитеты поддержали единогласно. Будущего прокурора Рязанской области представлял первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин. Дмитрий Коданёв 1972 года рождения, в органах прокуратуры служит с 1997 года. С 2019 года — первый заместитель прокурора Смоленской области. По словам Разинкина, Коданев “обладает хорошими организаторскими способностями, у него значительный профессиональный опыт. Грамотно определяет приоритетные направления, необходимые для решения поставленных задач”.

Общая штатная численность прокуратуры Рязанской области сегодня 383 человека. В ее состав входит 26 районных, три межрайонные и одна специализированная прокуратуры. В Совете Федерации озвучили свежую статистику по криминальным происшествиям. C начала этого года в Рязанской области зарегистрировано свыше трех с половиной тысяч преступлений, их раскрываемость — 75 процентов. В прошлом году органами прокуратуры было выявлено больше 30 тысяч нарушений закона, вынесено 13 тысяч предписаний, по материалам прокурорской проверки заведено 195 уголовных дел.