Сильный затяжной снегопад вот уже несколько дней не прекращается в регионе. Метеорологи предупреждают, что метель продолжится до начала следующей недели, при этом выпадет рекордное количество снега. Для коммунальщиков и городских служб это означает горячую напряженную пору, в связи с чем администрация города особенно тщательно проверяет готовность к ненастью. Елена Сорокина провела сегодня выездное совещание в Дирекции благоустройства. Основной вопрос — максимальный выпуск спецтехники зимней уборки.